Глава Amazon Джефф Безос за две недели потерял $18 млрд

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) обеднел почти на 18 миллиардов долларов после того, как акции Amazon снизились в цене на публикации слабых квартальных данных отчетности компании, свидетельствуют онлайн-данные журнала Forbes.

Таким образом, в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes Безос теперь занимает третье место. По состоянию на 19.16 мск понедельника общее состояние миллиардера оценивается в 72,8 миллиарда долларов. Тогда как до публикации 27 июля финрезультатов Amazon состояние Безоса достигло 90,6 миллиарда доллара, что сделало его на несколько часов самым богатым человеком на планете.

По итогам второго квартала прибыль Amazon составила 197 миллионов долларов, что в 4,35 раза меньше показателя за аналогичный период 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,40 доллара против 1,78 доллара годом ранее. Эксперты при этом ожидали прибыль в размере 1,42 доллара за акцию. После публикации отчетности бумаги Amazon начали дешеветь.

Сейчас самым богатым человеком на планете по версии Forbes по-прежнему является один из основателей американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние составляет 86 миллиардов долларов. На втором месте — глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с богатством в 75,6 миллиарда долларов.

По состоянию на понедельник, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), Джефф Безос занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 83,1 миллиарда долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.