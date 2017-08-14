В ООН осудили ксенофобию и насилие в Шарлоттсвилле

ООН, 14 авг — РИА Новости. В ООН оценили события в американском городе Шарлоттсвилль, где произошли столкновения сторонников и противников ультраправых организаций, как "ксенофобию и дискриминацию", а также осудили насилие в отношении мирных жителей. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в понедельник.

"Мы против всех форм расизма и ненависти. Мы считаем, что в нашем обществе не должно быть места насильственному расизму, антисемитизму, ксенофобии и дискриминации, которые мы видели в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в последние дни. Очевидно, что мы осуждаем любое насилие, которое коснулось мирных граждан, и выражаем соболезнования родным пострадавших", — заявил Хак журналистам в ООН.