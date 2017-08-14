Остановивший WannaCry британец заявил о невиновности в американском суде

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс заявил на слушании суда в Милуоки (штат Висконсин), что не признает себя виновным в федеральных обвинениях, выдвинутых в США, сообщило из зала суда агентство Ассошиэйтед Пресс.

Корреспондент издания IBTimes Эй Джей Деллинджер в свою очередь сообщил в Twitter из зала суда, что суд разрешил Хатчинсу поездки в пределах США, и британец намерен жить в Лос-Анджелесе до процесса.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального бюро расследований США задержали эксперта по компьютерной безопасности Маркуса Хатчинса, который в мае нашел "выключатель" в глобальном вирусе WannaCry, благодаря чему вредоносная программа была обезврежена. Специалист из Великобритании был задержан после конференции по компьютерной безопасности, которая состоялась в конце июля в Лас-Вегасе. Хатчинса обвиняют в распространении вируса Kronos, с помощью которого злоумышленники получали доступ к персональным данным пользователей, в том числе к банковским реквизитам.

МИД Великобритании заявил, что оказывает поддержку соотечественнику и находится в контакте с властями в Лас-Вегасе. Британский Национальный центр кибербезопасности также заявил, что он в курсе сложившейся ситуации.

Следствие предъявило эксперту шесть пунктов обвинения. Вменяемые ему правонарушения относятся к июлю 2015 года. По версии властей США, Хатчинс создал вирус и вступил в сговор с еще одним обвиняемым, чтобы распространить информацию о нем и продать программу на форумах в интернете. За продажу вируса сообщникам удалось выручить две тысячи долларов в электронной валюте, согласно документам.

По данным властей, расследование началось еще до атаки вируса WannaCry и никак не связано с этой кибератакой.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.

Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, больше всего в России.