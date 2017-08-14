Эксперт: новый посол Латвии продолжит поддерживать образ России как врага

РИГА, 14 авг – РИА Новости. Новый посол Латвии в России Марис Риекстиньш не станет менять латвийско-российские отношения, его задачей будет поддержание образа России как вражеского государства, считает бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Согласно расписанию латвийского президента, 17 августа Риекстиньш, который сейчас является генеральным инспектором министерства иностранных дел, получит у президента аккредитационные грамоты и станет новым послом Латвии в России.

"Всё, что он сможет употреблять из своих дипломатических навыков – это ложь в пользу своего государства. Скажет, к примеру, министр, что Россия агрессор и начала войну в Грузии… И хотя Риекстиньш наверняка читал заключение Еврокомиссии, что это неправда, что Саакашвили начал войну, но он должен будет врать, потому что он должен поддерживать то вранье, которое будет исходить из правящих кругов Латвии", — заявил Юрканс в эфире радиостанции Baltkom в понедельник.

По мнению экс-главы МИД, пока Риекстиньш будет послом, его личная позиция не будет иметь никакого значения.

"Это сложная и неприятная работа для талантливого дипломата. Риекстиньш мог бы делать хорошую работу в любом государстве, но только не в России", — добавил бывший политик.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру.