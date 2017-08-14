В Польше выясняют, как шкура рыси попала в дом министра окружающей среды

ВАРШАВА, 14 авг — РИА Новости. Прокуратура Польши проводит расследование по поводу нахождения в доме министра охраны окружающей среды страны Яна Шишко шкуры рыси, сообщил прокурор районной прокуратуры Валча Перт Лошевский.

Ранее польские СМИ опубликовали фотографии из дома министра Шишко. На них изображены чучела белок, птиц, оленьи рога и шкура рыси. В Польше категорически запрещена охота на рысь. По официальной информации, на территории страны проживают около 200 этих животных.

"Полиция по представлению прокуратуры проводит расследование. Уже допрошен человек, который сообщил о том, что в доме министра находится шкура рыси", — сказал прокурор.

Шишко пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Министр постоянно подвергается критике в Польше за вырубки леса в беловежской пуще, которые ведутся вопреки предписаниям Еврокомиссии.