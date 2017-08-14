Пресс-служба принца Чарльза не стала комментировать новость о регентстве

ЛОНДОН, 14 авг – РИА Новости. Пресс-служба наследника британского престола принца Чарльза не комментирует сообщения о предполагаемом регентстве сына Елизаветы II.

"Мы не можем дать комментарий на этот счет", — сказано в ответе на запрос РИА Новости вестминстерской резиденции Чарльза в Кларенс-хаусе.

Накануне автор издания Mail on Sunday Роберт Джобсон сообщил, что, согласно информации источников в Букингемском дворце, королева сказала своим родным следующее: если она доживет до 95 лет, то уступит место Чарльзу посредством Акта о регентстве.

Сейчас королеве Елизавете II 91 год, недавно ее муж, герцог Эдинбургский Филип, фактически вышел на пенсию – дворец объявил, что герцог больше не будет выполнять свои официальные обязательства и посещать мероприятия в качестве официального лица.

Как написал Джобсон в своем комментарии в издании, он говорил с некоторыми высокопоставленными придворными, которые ясно дали понять, что в настоящее время идут приготовления к передаче полномочий. По его словам, все они подтвердили, что регентство, при котором полномочия перейдут Чарльзу, в конечном итоге – реальная возможность.