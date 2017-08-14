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В мире

Женщины-бойцы воюют против ИГ*: готова защищать страну с оружием в руках

17:1514.08.2017
(обновлено: 18:09 14.08.2017)
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© РИА Новости / Сара НуреддинКурды близ иракской Эль-ХавиджиКурды близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин

ЭРБИЛЬ (Ирак), 14 авг — РИА Новости. Упорство, решимость и бой — девиз курдских женщин-бойцов на юге иракской провинции Киркук, половину которой контролируют террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ).

Корреспондент РИА Новости посетила девушек у их позиций близ города Эль-Хавиджа, где они готовятся к бою с террористами. Некоторые уже получили опыт в сражениях за пределами Киркука, а некоторые присоединились к отрядами совсем недавно. Они рассказали, как решились взять в руки автомат и что пережили на фронте.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) в деревне недалеко от Ракки. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Тяжело в учении

Сотни девушек прибыли из районов на границе с Ираном, чтобы стать защитницами границ Иракского Курдистана и освободителями захваченных ИГ* земель. Девушки проходят суровые боевые учения до и во время службы с июня 2014 года, когда курды – мужчины и женщины – решили с оружием встать на защиту своего региона от "халифата".

Хаману Накшбанди, опытный боец в рядах PAK — Партии свободы Курдистана, рассказала, что ее отец и мать вступили в курдскую пешмергу (вооруженные отряды) в 1979 году, и это побудило ее поступить так же.

© РИА Новости / Сара НуреддинКурдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Курдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи

Теперь под наблюдением опытных бойцов вроде нее молодые курдские девушки каждый день оттачивают военное искусство и учатся дисциплине. Они готовятся к бою с врагом, которого на расстоянии сотен метров видят каждый день своими глазами.

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© AP Photo
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"После освобождения нами этого района в 2015 году, эта точка стала последней, которая была освобождена в районе города Дубз, и прямо напротив нас находятся деревни ИГ*", — рассказала Накшбанди и отметила, что район курдский, и здесь несколько веков назад жили их деды.

Накшбанди заметила, что за три года войны выучилась не только искусству боя, но и новому для себя языку, на котором теперь пытается говорить. "Я не говорила на арабском языке 40 лет своей жизни, но война и наш прием беженцев из районов под контролем ИГ вынудили нас выучить арабский, чтобы понимать людей, которые обращаются к нам, убегая от смерти, убийства и изнасилования", — рассказала она.

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© РИА Новости
Тренировка с оружием: курдские девушки-бойцы у иракской Эль-Хавиджи

Нет разницы с мужчинами

"Мне 20 лет, и я здесь, чтобы гордиться своей жизнью и защитить курдскую мечту", — рассказала Айрин Ахмади, одна из молодых бойцов PAK.

Полтора года Ахмади провела на линиях фронта против ИГ* в районах соприкосновения в Баашике близ Мосула, а теперь — в Киркуке. По ее словам, она решилась взяться за автомат, прочитав истории езидских девушек, которых террористы похищали, брали в плен, насиловали: "Я должна была сделать выбор и взяться за оружие, чтобы такое не повторилось".

"Я не вижу разницы между женщиной и мужчиной, я могу стоять с оружием на защите своей страны и курдов", — добавила Ахмади.

Когда в ноябре террористы обстреляли позиции женских отрядов в горах, девушка чуть не погибла. Ахмади призналась, что такой сложной и ожесточенной войны они не ожидали. "Мои ранения были серьезными, но боль от гибели моей подруги была больше. Меня отвезли в больницу, но приблизительно через месяц я вернулась к бою", — рассказала девушка.

Люди в лагере для беженцев в Ираке. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
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Несмотря ни на что, Ахмади призвала остальных последовать ее опыту. "Я горда своей позицией, я всегда буду гордиться своим возвращением после ранения. Я призываю всех девушек и мужчин бороться, пока не прекратит существовать ИГ", — сказала она.

"Не знаю сколько убила"

Мани Лейлахи, которой 22 года, тоже говорит о гордости: "Мы взяли оружие, чтобы гордиться собой, быть гордостью своей семьи. Я сражаюсь ради своей страны и курдов".

Лейлахи успела принять участие в четырех военных операциях против ИГ с 2014 года. Она сражалась на первой линии фронта в Баашике и других курдских деревнях и говорит, что никогда не тушевалась перед лицом радикалов.

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© RT
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"Я всегда участвовала в противостоянии боевикам ИГ, стреляла по ним, а они по мне, я их не боялась. Я не знаю, сколько убила игиловцев, но их много. Мы чувствовали во время боев, как час за часом игиловцы становились слабее и слабее", — рассказала она, вспоминая радость победы.

У войны была и другая сторона — однажды Лейлахи оказалась на волосок от смерти, когда на позицию женских отрядов двигался смертник на заминированной машине. Девушки открыли огонь по "джихад-мобилю", но решающую роль сыграл героизм одой из подруг.

"Подруга погибла, потому что близко подошла к машине, чтобы закинуть в нее мину и не допустить ее приближения к нам и гибели большого числа людей. Я и остальные получили ранения", — рассказала Лейлахи. Сразу после выздоровления она вновь ринулась в бой.

*Террористическая организация, запрещенная в России

© РИА Новости / Сара НуреддинКурдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Курдская девушка воюет против ИГ (запрещена в РФ) близ иракской Эль-Хавиджи
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