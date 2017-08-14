Британец, улетевший по ошибке в Лас-Вегас, обиделся на авиакомпанию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Гражданин Великобритании, перепутавший самолеты при вылете из немецкого Кельна, вместо родного Лондона оказался в Лас-Вегасе, потратил почти 900 евро на перелеты и пожаловался на плохое обращение со стороны авиакомпании Eurowings, сообщает газета Daily Telegraph.

Согласно ее данным, 29-летний Сэмюэл Янковски вылетел 30 июня из Кельна, намереваясь попасть в лондонский аэропорт Стэнстед. Каким-то образом ему удалось сесть в самолет до Лас-Вегаса, несмотря на то, что сотрудники аэропорта трижды проверили его посадочный талон.

"Когда я сел в самолет, я, конечно, подумал, что самолет слишком уж большой для короткого полета, но я не беспокоился. Я надел наушники и уснул. Когда проснулся, увидел (на экране самолета – ред.), что мы пролетели мимо Великобритании. Я спросил пассажира рядом со мной, что происходит, а он мне: "Мы летим в Вегас!". Я такой: "О черт!". Можно развернуть самолет?", — заявил пассажир-горемыка газете.

Янковски написал сообщение свой беременной жене через wi-fi сеть в самолете о том, что он оказался в Лас-Вегасе. По его словам, американские представители миграционного контроля обращались с ним как с "обычным преступником".

"Они, кажется, подумали, что я тайком пробрался в самолет, чтобы дешево слетать в Вегас", — посетовал Янковски.

Общие затраты на поездку в более чем 27 тысяч километров составили 878 евро, которые Янковски потратил на еду, отель и полеты домой. Ему пришлось вылететь из Лас-Вегаса обратно в Кельн, оттуда — в Штуттгарт, и только затем уже в Лондон.

Сразу в Лондон он не смог вылететь, так как авиакомпания Eurowings внесла его в черный список пассажиров. Дома Янковски оказался лишь 2 июля, хотя Кельн находится менее чем в 500 километрах от Лондона.

Представитель авиакомпании подтвердил газете данный инцидент. "Этот пассажир прошел через контрольные пункты, его документы были проверены федеральной полицией. Ввиду ошибки сотрудника компании, предоставляющей услугу, пассажиру удалось сесть на дальнемагистральный рейс. Власти и Eurowings считают, что угрозы безопасности за все это время не возникло", — цитирует Daily Telegraph ответ представителя компании.