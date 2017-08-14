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В мире

Эксперт: работа гвардии в аэропорту Барселоны не связана с угрозой террора

17:4214.08.2017
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CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фотоАэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /

МАДРИД, 14 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. Работа Гражданской гвардии в барселонском аэропорту Эль-Прат связана исключительно с производственным конфликтом между сотрудниками службы проверки пассажиров и багажа и руководства компании Eulen, а не с повышением террористической угрозы, заявил РИА Новости эксперт в области международной безопасности Чема Жиль Харре (Chema Gil Garre).

В понедельник сотрудники службы проверки пассажиров и багажа компании Eulen начали бессрочную забастовку, их работу частично выполняет Гражданская гвардия.

Гвардия в аэропорту

"Гражданская гвардия работает в аэропорту Барселоны не в связи с усилением террористической угрозы, а лишь в связи с производственным конфликтом", — заявил эксперт.

Четвертый уровень террористической угрозы действует в Испании с лета 2015 года, то есть уже два года. Как объяснил Чема Жиль Харре, это предполагает усиленный контроль на жизненно важных инфраструктурных объектах на всей территории государства. "Вне зависимости, идет ли речь о забастовках или нет. И меры повышенной безопасности не имеют никакого отношения к тому, что Гражданская гвардия привлечена к контролю в аэропорту Барселоны", — заявил собеседник агентства.

В Испании контроль проверок пассажиров и багажа в аэропортах находится в руках частных компаний по безопасности. Если ее сотрудники проводят забастовку, то государство — поскольку речь идет о стратегической инфраструктуре — поручает Гражданской гвардия взять на себя эти обязанности. "Законодательство в области безопасности на жизненно важных инфраструктурных объектах предполагает перепоручать подобного рода работу государственным силам безопасности, в этом случае проверки проводит Гражданская гвардия", — пояснил эксперт.

"Нельзя оставлять без контроля прохождение людей через проверку в аэропорту, в этом случае террористы могли бы этим воспользоваться. Но это производственная проблема, которая касается мер безопасности. Чтобы гарантировать безопасность стратегической инфраструктуры, государство использует то, что разрешает конституция. Право на забастовку существует, но также существует обязанность государства гарантировать нормальное функционирование стратегических инфраструктур", — сказал Чема Жиль Харре.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась несколько лет назад, когда диспетчеры объявили забастовку и "государство отправило в аэропорты военных". "Испанское законодательство предусматривает назначение посредника, который бы выработал меры и заставил бы все стороны его соблюдать", — напомнил собеседник агентства.

Почему бастуют

Забастовочный комитет в воскресенье вечером вновь отказался от предложения компании Eulen и правительства Каталонии о повышении зарплаты на 200 евро для каждого сотрудника в течение года. Бастующие, зарплаты которых составляют от 900 до 1100 евро, требуют выплачивать им по 250 евро дополнительно в течение 15 месяцев.

С 24 июля в аэропорту проходила "итальянская забастовка". Сотрудники Eulen сам факт проведения забастовки тогда опровергли, заявив, что "лишь четко по инструкции выполняют правила проверки пассажиров при проходе контроля" (эти меры были введены еще в апреле). В итоге из-за долгих проверок каждого пассажира около тысячи человек опоздали на рейсы, кроме того, авиакомпании вынуждены были откладывать время вылета. Так, Vueling вынуждена была задержать 30% своих рейсов.

С 4 августа сотрудники службы контроля начали частичную забастовку. В течение нескольких дней они прерывали работу на час четыре раза в каждый день забастовки. Из-за этого время ожидания в очередях в аэропорту достигало полутора часов.

В связи с кризисом правительство Испании и власти Каталонии направили в аэропорт сотрудников Гражданской гвардии и каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Как заявил министр развития Испании Иньиго де ла Серна, правительство "готово обеспечить безопасность и общественный порядок в аэропорту". Он также сообщил, что правительство Испании назначит посредника, решение которого будет обязательным для выполнения обеими сторонами — бастующими и Eulen.

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