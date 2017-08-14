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В мире

Число нелегальных мигрантов на границах ЕС снизилось на две трети

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4555)
17:1814.08.2017
(обновлено: 17:29 14.08.2017)
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© AFP 2017 / Giovanni IsolinoМигранты. Архивное фотоМигранты. Архивное фото
© AFP 2017 / Giovanni Isolino

ВАРШАВА, 14 авг — РИА Новости. Число нелегальных мигрантов на европейских границах сократилось с начала текущего года на две трети, говорится в распространенных данных агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex).

"Общее количество обнаружений за первые семь месяцев 2017 года сократилось на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 127 тысяч 100", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в июле было выявлено 15,4 тысячи случаев незаконных пересечений границы на четырех основных миграционных маршрутах в ЕС.

Германия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Наумов
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При этом Frontex отмечает, что число прибывающих в Италию мигрантов снизилось более чем наполовину по сравнению с предыдущим месяцем, а Испания испытывает самое тяжелое миграционное давление с 2009 года.

Сообщается, что в июле число мигрантов, прибывающих в Италию по центральному средиземноморскому маршруту, снизилось на 57% по сравнению с предыдущим месяцем — до 10 160, что является самым низким показателем за июль с 2014 года. После замедления в прошлом месяце общее количество прибывающих в первые семь месяцев этого года составило 93,9 тысячи, что примерно соответствует тому же периоду прошлого года.

В прошлом месяце граждане Нигерии, Гвинеи, Эритреи, Судана составили наибольшее число выявленных мигрантов на центральном средиземноморском маршруте. В первые семь месяцев этого года нигерийцев также было больше всего среди прибывших (один из каждых шести нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию морем). Далее следуют граждане Бангладеш, Гвинеи и Кот-д'Ивуара.

Количество выявленных случаев незаконных пересечений границы в западном Средиземноморье в июле достигло 2,3 тысячи — это более чем в четыре раза больше, чем год назад. Это привело к тому, что общее количество мигрантов за первые семь месяцев года составило около 11 тысяч, что уже превысило показатель за весь 2016 год.

Дорожный знак с перечеркнутым флагом Евросоюза. Архивное фото
© Fotolia / kaprikfoto
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Отмечается, что одной из основных причин увеличения числа морских и наземных переходов на западно-средиземноморском маршруте стала нестабильность в странах происхождения и транзита. Кроме того, демонтаж временных лагерей в Марокко и Алжире стал "фактором толчка" в перемещении мигрантов в другие районы.

По данным агентства, большинство мигрантов, выявленных на этом маршруте в нынешнем году, прибыли из Кот-д'Ивуара, Марокко, Гамбии и Гвинеи.

Количество мигрантов, прибывающих в Грецию по морским и сухопутным маршрутам, в июле составило 2,3 тысячи, что на четверть меньше, чем в предыдущем месяце. За первые семь месяцев этого года в Грецию прибыли примерно 15 750 мигрантов, что на 90% меньше, чем за тот же период 2016 года.

Сирийцы, иракцы и афганцы составляли большинство выявленных мигрантов на восточно-средиземноморском маршруте в июле.

Сообщается, что в июле на западных Балканах наблюдалось относительно небольшое количество обнаружений незаконных пересечений границы, продолжается постепенное снижение этого показателя. Причиной является тот факт, что меньшее число мигрантов покидает Турцию через сухопутные границы к западным Балканам.

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