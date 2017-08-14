Зоозащитники собираются провести пикеты у супермаркетов в центре Риги

РИГА, 14 авг – РИА Новости. Латвийское общество "Свобода животных" намерено провести два пикета у магазинов Rimi в центре Риги, чтобы добиться от розничной сети полного отказа от продажи яиц, снесенных курицами, которые содержатся в клетках, сообщили РИА Новости представители организации в понедельник.

Rimi является одной из крупнейших в Латвии сетей супермаркетов. В начале августа литовская организация по защите животных обнародовала видеозаписи с литовских ферм, откуда Rimi получает куриные яйца для продажи под собственным торговым знаком. На этих записях несушки выглядят больными и истощенными.

"Rimi обязано воплотить в жизни декларируемую предприятием политику в отношении хорошего содержания животных, которая предусматривает, что животные должны быть защищены от ненужных страданий и болезней и содержаться в благоприятных условиях", — заявили в обществе "Свобода животных".

Защитники животных отмечают, что многие сети супермаркетов в Европе уже отказались от яиц, снесенных курами, которые содержатся в клетках. Активисты рассчитывают заставить и Rimi до 2025 года полностью отказаться от такой продукции.

Латвийская администрация торговой сети после публикации видеозаписей заверила, что пересмотрит сотрудничество с поставщиком яиц, если получит тревожные сигналы от ответственных санитарных ведомств Литвы. Однако позднее стало известно, что Литовская государственная ветеринарная служба не обнаружила нарушений на указанных активистами птицефабриках.