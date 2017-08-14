В Раде прокомментировали обвинения в адрес Киева в поставках оружия КНДР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Обвинения Украины в поставках оружия и военных технологий в Северную Корею являются безосновательными, заявил в понедельник секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

"Эти обвинения являются абсолютно безосновательными. Украина является субъектом международного экспортного контроля. Любые передачи товаров двойного назначения или военного использования проходят очень тщательный анализ межведомственной комиссии при СНБО и службы экспортного контроля Украины. Таких выводов относительно поставок в КНДР служба никогда не выдавала", — сказал Винник в комментарии телеканалу "112 Украина".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уже заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На прошлой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.