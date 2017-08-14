В МИД России предупредили о росте заболеваемости лихорадкой Денге в Ханое

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. МИД РФ предупреждает о росте заболеваемости лихорадкой Денге в столице Вьетнама Ханое.

"Вьетнам – прогнозируется рост заболеваемости лихорадкой Денге в Ханое в период возвращения учащихся после летних каникул", — говорится в сообщении Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Лихорадка Денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов (Aedes aegypti). Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Роспотребнадзора, за последние два года в России было почти 400 случаев лихорадки Денге, завезенных, в том числе, из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики, Шри-Ланки и Мальдивских островов.