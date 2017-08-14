Ди Каприо призвал глав ряда стран принять участие в спасении снежных барсов

ДУШАНБЕ, 14 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Американский актер Леонардо Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов, направленные на сохранение популяции снежных барсов, а лидеров ряда стран, в том числе Таджикистана, предпринять решительные действия по спасению этого вида.Instagram, подписчиками которой являются 18 миллионов человек. Ди Каприо предлагает всем желающим подписать петицию, где содержится обращение к лидерам 12 стран в преддверии международного форума, посвященного проблемам сохранения снежных барсов. Форум состоится в Бишкеке 23-25 августа.
По данным экологов, в настоящее время в мире насчитывается около 3 тысяч особей снежного барса, обитающих в высокогорных районах КНР, Киргизии, Монголии, Непала, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Узбекистана.
Снежный барс занесен в Красную книгу Таджикистана, его численность за последнее десятилетие сильно сократилась из-за браконьерства. Сколько особей снежного барса обитает сейчас в Таджикистане неизвестно. В Киргизии, по оценкам экологов, осталось всего 250 снежных барсов.