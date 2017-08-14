Ди Каприо призвал глав ряда стран принять участие в спасении снежных барсов

ДУШАНБЕ, 14 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Американский актер Леонардо Ди Каприо призвал поддержать усилия экологов, направленные на сохранение популяции снежных барсов, а лидеров ряда стран, в том числе Таджикистана, предпринять решительные действия по спасению этого вида.

Обращение актера размещено на его странице в Instagram , подписчиками которой являются 18 миллионов человек. Ди Каприо предлагает всем желающим подписать петицию, где содержится обращение к лидерам 12 стран в преддверии международного форума, посвященного проблемам сохранения снежных барсов. Форум состоится в Бишкеке 23-25 августа.

По данным экологов, в настоящее время в мире насчитывается около 3 тысяч особей снежного барса, обитающих в высокогорных районах КНР, Киргизии, Монголии, Непала, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Узбекистана.

Снежный барс занесен в Красную книгу Таджикистана, его численность за последнее десятилетие сильно сократилась из-за браконьерства. Сколько особей снежного барса обитает сейчас в Таджикистане неизвестно. В Киргизии, по оценкам экологов, осталось всего 250 снежных барсов.

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) Авг 9 2017 в 1:14 PDT

По данным таджикских экологов, сокращение территории обитания и нехватка еды в зимний период вынуждают снежных барсов спускаться в селения в поисках пищи. У жителей нескольких горных селений Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана за прошедшую зиму снежные барсы ночью прокрались в хлева и уничтожили свыше 70 голов мелкого рогатого скота. После этого американская неправительственная организация "Пантера", которая занимается сохранением исчезающих видов животных, сообщила, что поможет построить для жителей области, где наиболее часты нападения барсов, специальные хлева, чтобы защитить домашний скот от нападений хищников.