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Посол: Мексика продолжит добиваться выгодного для себя соглашения НАФТА

16:2214.08.2017
(обновлено: 16:35 14.08.2017)
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© РИА Новости / ХачатуровПерейти в фотобанкМексика. Архивное фотоМексика. Архивное фото
© РИА Новости / Хачатуров
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мексика готова к переговорам с США по соглашению о свободной торговле (НАФТА), но считает, что оно должно быть выгодным для всех трех стран-основательниц, заявила РИА Новости посол Мексики в России Норма Пенсадо.

Забор, разделяющий Мексику и США. Архивное фото
© AFP 2017 / Herika Martinez
Мексика не будет платить США за возведение стены на границе, заявил посол

"НАФТА — соглашение, которое было заключено между тремя странами и которое стало выгодным для всех стран. Когда (Дональд) Трамп, тогда еще будучи кандидатом, а сейчас уже став президентом, заявил о своем намерении выйти из соглашения, Мексика обозначила свое желание сохранить его. Но не любой ценой. Для Мексики это важное соглашение, но только в том случае, если оно приносит пользу стране. Мексика готова вести переговоры, которые могли бы привести к сбалансированному соглашению", — сказала посол.

"Мексика придерживается принципиальной позиции, что в переговорах должны участвовать трое — три страны, которые заключали это соглашение. Мы будем добиваться соглашения, которое будет выгодно для Мексики. Для нас важно, чтобы переговоры завершились в этом году, потому что в следующем предстоят парламентские выборы в США и президентские в Мексике. Есть обоюдный интерес добиться интереса как можно скорее. Но Мексика не будет жертвовать результатом ради времени. Мы бы хотели, чтобы оно было заключено как можно раньше, но если понадобится больше времени, мы готовы и на это", — сказала Пенсадо.

Мексиканский дипломат отметила, что в Мексике предвидели нарастание противоречий, которые существуют внутри американской администрации, поэтому "начали действовать быстро". "Экономики США и Мексики очень взаимозависимы. Если что-то негативным образом воздействует на экономику Мексики, это бумерангом возвращается США и наоборот. К тому же мы бы хотели включить в соглашение новые отрасли, такие как электронная коммерция, например", — заключила Пенсадо.

Центральная улица Мехико – Пасео-де-ла-Реформа. Архивное фото
© Flickr / edans
Мексика заинтересована в увеличении товарооборота с Россией, заявил посол
Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.

Ранее офис представителя США на торговых переговорах сообщил, что администрация США будет стремиться к заключению лучшего соглашения, которое позволит сократить торговый дефицит и будет честным по отношению ко всем американцам. В Вашингтоне полагают, что оно должно улучшить доступ американским компаниям на рынки Мексики и Канады.

Ранее сообщалось, что первый раунд переговоров по НАФТА пройдет 16-20 августа.

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