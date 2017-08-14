Мексика не будет платить США за возведение стены на границе, заявил посол

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мексика ни в какой форме не будет участвовать в возведении стены на границе с США, на чем настаивает Вашингтон, заявила РИА Новости посол Мексики в России Норма Пенсадо.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с преступностью было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. В конце июля палата представителей США приняла закон, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Финансирование предусматривается не только для Пентагона, но и для ряда других ведомств, которые обеспечивают национальную безопасность США. В частности, министерство внутренней безопасности получит 1,6 миллиарда долларов на строительство "физического барьера на южной границе" — ровно столько, сколько запрашивал Белый дом.

"Мы в Мексике верим не в стены, а в мосты. То, что США будут делать на своей территории, это их право. Мексика ни в каком качестве не будет участвовать ни в строительстве стены, ни оплачивать это строительство. Если в какой-то момент эти планы и будут конкретизированы, хотя мы не верим в это, но если гипотетически так случится, стена все равно не окажет влияния на миграционные процессы и потоки. Миграция — это естественный процесс, который продолжается между США и Мексикой уже на протяжении веков", — сказала дипломат.

По ее словам, граница между Мексикой и США — "это нечто фантастическое".

"Это уникальная культурная общность, область. Нельзя сказать, что это территория на 100% американская или мексиканская, это граница. Семьи, которые находятся по разные стороны границы, передвигаются как в одну, так и в другую сторону постоянно. Каждый день граница пересекается порядка миллиона раз! Это одна из самых загруженных, пересекаемых границ в мире. Торговля между США и Мексикой составляет 1 миллион долларов в минуту. Вы можете представить себе, что все это можно прекратить, построив стену? Будем откровенны — нет", — заявила Пенсадо.

Она рассказала, что многие мексиканцы, которые живут на границе с США, переходят ее ежедневно, потому что едут на работу. "Или просто потому, что им нравится ресторан на другой стороне и наоборот. Люди через границу едут в магазин или заправить машину, смотря, где более выгодные цены. В целом хочу сказать, что это постоянный обмен, это часть жизни. Говоря откровенно, мы не видим возможности, что это можно остановить", — добавила она.