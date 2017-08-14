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Мексика не будет платить США за возведение стены на границе, заявил посол

Сюжет:
Строительство стены на границе США и Мексики (98)
16:2014.08.2017
(обновлено: 16:36 14.08.2017)
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© AFP 2017 / Herika Martinez Забор, разделяющий Мексику и США. Архивное фотоЗабор, разделяющий Мексику и США. Архивное фото
© AFP 2017 / Herika Martinez

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мексика ни в какой форме не будет участвовать в возведении стены на границе с США, на чем настаивает Вашингтон, заявила РИА Новости посол Мексики в России Норма Пенсадо.

Мексика. Архивное фото
© РИА Новости / Хачатуров
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Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с преступностью было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. В конце июля палата представителей США приняла закон, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. Финансирование предусматривается не только для Пентагона, но и для ряда других ведомств, которые обеспечивают национальную безопасность США. В частности, министерство внутренней безопасности получит 1,6 миллиарда долларов на строительство "физического барьера на южной границе" — ровно столько, сколько запрашивал Белый дом.

"Мы в Мексике верим не в стены, а в мосты. То, что США будут делать на своей территории, это их право. Мексика ни в каком качестве не будет участвовать ни в строительстве стены, ни оплачивать это строительство. Если в какой-то момент эти планы и будут конкретизированы, хотя мы не верим в это, но если гипотетически так случится, стена все равно не окажет влияния на миграционные процессы и потоки. Миграция — это естественный процесс, который продолжается между США и Мексикой уже на протяжении веков", — сказала дипломат.

Центральная улица Мехико – Пасео-де-ла-Реформа. Архивное фото
© Flickr / edans
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По ее словам, граница между Мексикой и США — "это нечто фантастическое".

"Это уникальная культурная общность, область. Нельзя сказать, что это территория на 100% американская или мексиканская, это граница. Семьи, которые находятся по разные стороны границы, передвигаются как в одну, так и в другую сторону постоянно. Каждый день граница пересекается порядка миллиона раз! Это одна из самых загруженных, пересекаемых границ в мире. Торговля между США и Мексикой составляет 1 миллион долларов в минуту. Вы можете представить себе, что все это можно прекратить, построив стену? Будем откровенны — нет", — заявила Пенсадо.

Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
© AP Photo / Julie Watson
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Она рассказала, что многие мексиканцы, которые живут на границе с США, переходят ее ежедневно, потому что едут на работу. "Или просто потому, что им нравится ресторан на другой стороне и наоборот. Люди через границу едут в магазин или заправить машину, смотря, где более выгодные цены. В целом хочу сказать, что это постоянный обмен, это часть жизни. Говоря откровенно, мы не видим возможности, что это можно остановить", — добавила она.
Граница между Мексикой и США. Стена Трампа и судьба нелегалов
© AP Photo / Christian TorresПрезидент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.Пограничное ограждение Мексика-США
© AP Photo / Christian Torres
Президент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.
© AFP 2017 / Herika MartinezЭта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.
На фото: американский пограничный патруль на границе между Мексикой и США.Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США
© AFP 2017 / Herika Martinez
Эта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.
На фото: американский пограничный патруль на границе между Мексикой и США.
© AFP 2017 / Guillermo AriasГлава государства заявил, что строительство стены начнется "немедленно" и это будет на благо обеих стран.Пограничное ограждение Мексика-США
© AFP 2017 / Guillermo Arias
Глава государства заявил, что строительство стены начнется "немедленно" и это будет на благо обеих стран.
© AFP 2017 / Guillermo AriasКроме того, из США, как и обещал Трамп, будут выдворены все иностранцы, совершившие преступления или обвиненные в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, будет разработана система наказаний.Пограничное ограждение Мексика-США
© AFP 2017 / Guillermo Arias
Кроме того, из США, как и обещал Трамп, будут выдворены все иностранцы, совершившие преступления или обвиненные в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, будет разработана система наказаний.
© REUTERS / Tomas BravoВскоре после оглашения этих мер в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США
© REUTERS / Tomas Bravo
Вскоре после оглашения этих мер в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezТаким образом, 25 января стал "черным" днем для примерно 12 миллионов людей, проживающих в США без разрешения.Возле пограничного ограждения Мексика-США
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Таким образом, 25 января стал "черным" днем для примерно 12 миллионов людей, проживающих в США без разрешения.
© REUTERS / Jorge Duenes"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами", – сказал он.Забор, отделяющий Мексику и США
© REUTERS / Jorge Duenes
"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами", – сказал он.
© REUTERS / Mike BlakeПо его словам, от потока нелегальных мигрантов страдают обе страны, и сейчас кризис с нелегальной миграцией находится в самом разгаре.Строительство на территории порта Мексика-США
© REUTERS / Mike Blake
По его словам, от потока нелегальных мигрантов страдают обе страны, и сейчас кризис с нелегальной миграцией находится в самом разгаре.
© AP Photo / Christian TorresМексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США.Мексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США
© AP Photo / Christian Torres
Мексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezТрамп отметил, что подписанные им указы в этой области "спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов".Недавно построенный участок забора, разделяющий США и Мексику, Sunland Park
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Трамп отметил, что подписанные им указы в этой области "спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов".
© AP Photo / Christian TorresТрамп добавил, что намерен вскоре обсудить эти вопросы на встрече с мексиканским лидером.Возле пограничного ограждения Мексика-США
© AP Photo / Christian Torres
Трамп добавил, что намерен вскоре обсудить эти вопросы на встрече с мексиканским лидером.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezЛиния электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющего США и Мексику.Линия электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющий США и Мексику
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Линия электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющего США и Мексику.
© AP Photo / Julie WatsonПограничное ограждение между Мексикой и США.Пограничное ограждение Мексика-США
© AP Photo / Julie Watson
Пограничное ограждение между Мексикой и США.
© AFP 2017 / Herika Martinez В своем выступлении Трамп не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию.Забор, отделяющий Мексику и США
© AFP 2017 / Herika Martinez
В своем выступлении Трамп не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию.
© AP Photo / Julie WatsonВ указе Трампа источники финансирования не упоминаются. Ведомствам дается лишь указание подготовить в течение 180 дней все расчеты, в том числе финансовые, и провести комплекс исследований, необходимых для реализации проекта.Возле пограничного ограждения Мексика-США
© AP Photo / Julie Watson
В указе Трампа источники финансирования не упоминаются. Ведомствам дается лишь указание подготовить в течение 180 дней все расчеты, в том числе финансовые, и провести комплекс исследований, необходимых для реализации проекта.
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