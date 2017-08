Украинский "Южмаш" опроверг информацию о связи с ракетной программой КНДР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Украинский "Южмаш" не имел и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте "Южмаша".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею.

"Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Южмаш" как государственное предприятие полностью соблюдает требования режима контроля за ракетными технологиями, участником которого Украина является с 1998 года. Также "Южмаш" выражает сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи "провокационного характера, основанной на некомпетентном экспертном мнении".