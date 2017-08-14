Украинский "Южмаш" опроверг информацию о связи с ракетной программой КНДР

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Украинский "Южмаш" не имел и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте "Южмаша".
"Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеют отношения к реальности. "Южмаш" никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости "Южмашем" не выпускались и не выпускаются. Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега"), предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) не пригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что "Южмаш" как государственное предприятие полностью соблюдает требования режима контроля за ракетными технологиями, участником которого Украина является с 1998 года. Также "Южмаш" выражает сожаление по поводу опубликованной The New York Times статьи "провокационного характера, основанной на некомпетентном экспертном мнении".