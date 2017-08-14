Президент Кении призвал оппозицию направить в суд жалобы на итоги выборов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент Кении Ухуру Кениата призвал оппозицию избегать протестов с применением насилия и направить в суд свои жалобы относительно результатов президентских выборов, прошедших на прошлой неделе, сообщает агентство Рейтер.

В минувшую субботу кенийская оппозиция обвинила сотрудников органов правопорядка страны в убийстве более ста человек, включая детей, в ходе протестов после объявления результатов президентских выборов. Никаких доказательств своих обвинений оппозиция не представила. По данным Кенийской национальной комиссии по правам человека, в ходе протестов погибли 24 человека.

"Я действительно полагаю, что ни один кениец не хочет видеть насилие, мародерство и демонстрации, которые заканчиваются разрушением собственности. Но если есть те, кто чувствует себя оскорбленным и не готов смириться, существуют процедуры, установленные конституцией", — заявил президент.

Кениата также призвал полицию проявить сдержанность при обеспечении порядка в ходе протестных акций.

На прошлой неделе в Кении прошли президентские выборы. По данным избиркома, действующий президент Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.