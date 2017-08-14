В литовском Кельме около ста человек эвакуировали из-за мины времен ВОВ

ВИЛЬНЮС, 14 авг — РИА Новости. Житель литовского города Кельме в понедельник привез к военному комиссариату мину времен Второй мировой войны, найденную во дворе своего дома, в связи с этим из близлежащего торгового центра и соседних домов эвакуированы около 100 человек, сообщил журналистам директор полицейского комиссариата Кельмесского района Ричардас Брацявичюс.
"Житель Кельмесского района вернулся из-за рубежа. Ранее его супруга приводила в порядок двор у дома, во время копки обнаружилась мина. Взрывное устройство несколько дней лежало во дворе до тех пор, пока муж не вернулся из-за границы. Он решил, что военнослужащие должны знать, что делать с миной, и на автомобиле отвез ее в Кельмесский военный комиссариат", — приводит слова Брацявичюса портал 15min.
Как пишет портал, мужчина, который привез находку, проживает в 10 километрах от Кельме. По его словам, в то время, пока взрывное устройство находилось во дворе, по нему гуляли дети.
По данным полиции Кельме, взрывное устройство пролежало во дворе частного дома около месяца. Примерно в 13.50 мск саперы вывезли мину в карьер для уничтожения.