В литовском Кельме около ста человек эвакуировали из-за мины времен ВОВ

ВИЛЬНЮС, 14 авг — РИА Новости. Житель литовского города Кельме в понедельник привез к военному комиссариату мину времен Второй мировой войны, найденную во дворе своего дома, в связи с этим из близлежащего торгового центра и соседних домов эвакуированы около 100 человек, сообщил журналистам директор полицейского комиссариата Кельмесского района Ричардас Брацявичюс.

По его словам, поржавевшую мину обнаружила супруга мужчины во дворе собственного дома.

"Житель Кельмесского района вернулся из-за рубежа. Ранее его супруга приводила в порядок двор у дома, во время копки обнаружилась мина. Взрывное устройство несколько дней лежало во дворе до тех пор, пока муж не вернулся из-за границы. Он решил, что военнослужащие должны знать, что делать с миной, и на автомобиле отвез ее в Кельмесский военный комиссариат", — приводит слова Брацявичюса портал 15min.

Как пишет портал, мужчина, который привез находку, проживает в 10 километрах от Кельме. По его словам, в то время, пока взрывное устройство находилось во дворе, по нему гуляли дети.

По данным полиции Кельме, взрывное устройство пролежало во дворе частного дома около месяца. Примерно в 13.50 мск саперы вывезли мину в карьер для уничтожения.