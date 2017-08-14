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США не покинут Афганистан в ближайшем будущем, считает эксперт

15:4314.08.2017
(обновлено: 15:44 14.08.2017)
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© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан. Архивное фотоВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан. Архивное фото
© AP Photo / Hoshang Hashimi

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки не намерены покидать Афганистан в ближайшее время, так как имеют здесь долгосрочные стратегические планы, заявил РИА Новости афганский политолог Ахтар Шах Хамдард (Akhtar Shakh Hamdard).

Вид города Кабул. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Все проблемы Афганистана связаны с политикой США, считает эксперт
Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части действий США в Афганистане частным подрядчикам. По данным издания, план находится на стадии рассмотрения, несмотря на опасения советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса. Согласно предложенному Принсом плану, 5,5 тысячи частных подрядчиков, в основном бывших спецназовцев, будут консультировать боевые войска Афганистана по всей стране. План также предусматривает поддержку частного воздушного флота, состоящего из 90 самолетов.

Впоследствии директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью газете "Известия" сказал, что считает замену профессиональных военных США на бойцов ЧВК нецелесообразной. По его мнению, кампания США в исламской республике провалилась, и Москва не видит смысла в присутствии американского контингента в Афганистане.

Американские военные проходят через маковое поле во время операции в провинции Гильменд, Афганистан
© AP Photo / David Guttenfelder
Колониальная политика: в МИД РФ призвали США вывести войска из Афганистана
"В ближайшее время США не покинут Афганистан. Они имеют здесь долголетние стратегические планы и уже построили военные базы. Америка вложила серьезные деньги в этот регион, где находятся ее противники (Россия и Китай), которые могут через Афганистан нанести существенный урон Соединенным Штатам", — заявил Ахтар Шах Хамдард.

Он отметил, что США также объявили Среднюю Азию зоной своих интересов, потому что там разведано много полезных ископаемых. Политолог добавил, что Иран имеет большие запасы нефти и газа, что также имеет стратегическое значение для Вашингтона. "Кратчайший путь Америки до Ирана лежит через Афганистан", — пояснил политолог.

"По этим причинам Америка не покинет Афганистан в ближайшее время, а разговоры на эту тему – обычная политическая игра Соединенных Штатов.  К тому же США заключили договор с нынешним афганским правительством, и поэтому их  присутствие в этой стране абсолютно законно. США тратит на Афганистан 20-25 миллиардов долларов. Для страны, имеющей военный бюджет в 600 миллиардов долларов, это сущие пустяки. Единственное, что заботит Вашингтон в Афганистане – потери в живой силе, так как это может привести к протестам внутри их страны", — добавил собеседник агентства.

Американские военные на месте нападения на конвой НАТО в Кандагаре
© AFP 2017 / Javed Tanveer
Мнение: ситуация в Афганистане требует подключения региональных государств
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида*" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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