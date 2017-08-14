Фигурант дела о трагедии 2 мая в Одессе не явился на суд

День памяти по погибшим в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фото

День памяти по погибшим в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фото

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Фигурант дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе Владислав Ильницкий в понедельник не явился на судебное заседание, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о побеге Ильницкого из Украины в Россию, якобы его задержали пограничники в аэропорту "Домодедово". Ильиницкий находился под домашним арестом на Украине.

"По состоянию на 13.00 (время совпадает с мск — ред.) сегодняшнего дня установлено, что обвиняемый на судебное заседание Ильичевского городского суда Одесской области не явился", — передает агентство.

"На судебном заседании адвокат Ильницкого сообщил, что сейчас у него отсутствует связь с клиентом, а также отсутствует информация о месте его пребывания. В настоящее время прокуратурой области истребована информация относительно пересечения обвиняемым государственной границы", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае неявки обвиняемого в суд по неуважительным причинам, прокуратура примет меры, предусмотренные законом. В частности, на следующем судебном заседании представитель обвинения обратится с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления его в розыск.

По данным украинского информагентства "УНН", из-за отсутствия обвиняемого в "деле 2 мая" судейская коллегия объявила перерыв до 16 августа. Сообщается, что суд поддержал ходатайство прокуратуры направить запрос в госпогранслужбу для получения информации о пересечении Ильницким государственной границы.