В китайском интернате для интернет-зависимых до смерти замучили подростка

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подросток погиб от ран в Китае в специальном учебном заведении, где всего два дня проходил курс лечения от интернет-зависимости, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).CCTV, инцидент произошел в провинции Аньхой в начале августа с 18-летним Ли Ао, проживавшим с родителями в уезде Линьчуань в городском округе Фуян.
По словам матери погибшего Лю Дунмэй, она не знала, как бороться с интернет-зависимостью сына и вместе с мужем приняла решение направить сына на лечение в специальное учебное учреждение в уезде Луцзян. Они привезли сына в спецшколу 3 августа, а менее чем через 48 часов, 5 августа, родителям позвонили из учреждения и сказали, что с их сыном произошел инцидент. Молодой человек был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Когда родители подростка приехали в больницу, врач сообщил, что их сын уже скончался.
По словам матери погибшего, когда она с мужем приехала в морг для оформления необходимых документов, то увидела, что тело сына с головы до ног покрыто ранами. По ее словам, раны были на пояснице, запястьях, голенях, спине, голове. Всего на теле подростка было более 20 ран.
Ранее сообщалось, что власти Китая планируют принять общенациональный закон о запрете применения электрошока для лечения интернет-зависимости. По данным Международного радио Китая (CRI), министерство здравоохранения в 2009 году своим постановлением запретило лечение электрошоком, но норма соблюдалось слабо. По данным CRI, интернет-зависимость была официально признана психическим расстройством в Китае в ноябре 2008 года, это понятие было закреплено в документе под названием "Стандарты диагностики интернет-зависимости".
По данным Международного радио Китая, в КНР насчитывается свыше 720 миллионов пользователей интернета, из которых 23% — это несовершеннолетние.