В китайском интернате для интернет-зависимых до смерти замучили подростка

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Подросток погиб от ран в Китае в специальном учебном заведении, где всего два дня проходил курс лечения от интернет-зависимости, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Согласно сообщению CCTV , инцидент произошел в провинции Аньхой в начале августа с 18-летним Ли Ао, проживавшим с родителями в уезде Линьчуань в городском округе Фуян.

По словам матери погибшего Лю Дунмэй, она не знала, как бороться с интернет-зависимостью сына и вместе с мужем приняла решение направить сына на лечение в специальное учебное учреждение в уезде Луцзян. Они привезли сына в спецшколу 3 августа, а менее чем через 48 часов, 5 августа, родителям позвонили из учреждения и сказали, что с их сыном произошел инцидент. Молодой человек был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Когда родители подростка приехали в больницу, врач сообщил, что их сын уже скончался.

По словам матери погибшего, когда она с мужем приехала в морг для оформления необходимых документов, то увидела, что тело сына с головы до ног покрыто ранами. По ее словам, раны были на пояснице, запястьях, голенях, спине, голове. Всего на теле подростка было более 20 ран.

Отмечается, что в настоящий момент учреждение уже закрыто местными властями, руководитель и четыре сотрудника были задержаны полицией. Ведется следствие, устанавливается причина смерти. Как отметила мать погибшего, перед тем, как отправить сын на лечение, она позвонила в спецшколу, где ей сказали, что для лечения используют психологию и военное воспитание, но не применяют к подопечным телесные наказания.

Ранее сообщалось, что власти Китая планируют принять общенациональный закон о запрете применения электрошока для лечения интернет-зависимости. По данным Международного радио Китая (CRI), министерство здравоохранения в 2009 году своим постановлением запретило лечение электрошоком, но норма соблюдалось слабо. По данным CRI, интернет-зависимость была официально признана психическим расстройством в Китае в ноябре 2008 года, это понятие было закреплено в документе под названием "Стандарты диагностики интернет-зависимости".

По данным Международного радио Китая, в КНР насчитывается свыше 720 миллионов пользователей интернета, из которых 23% — это несовершеннолетние.