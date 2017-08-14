Все проблемы Афганистана связаны с политикой США, считает эксперт

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Все проблемы современного Афганистана связаны с политикой, проводимой Соединенными Штатами, решить их должны исторические соседи Кабула, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов.

Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый Дом рассматривает план по передаче большей части действий США в Афганистане частным подрядчикам. По данным издания, план находится на стадии серьезного рассмотрения, несмотря на опасения советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса.

По словам Куртова, "все проблемы современного Афганистана связаны с политикой США". "Военный контингент США присутствует в Афганистане с конца 2001 года. Никаких успехов ни в стабилизации военно-политической ситуации, ни в обещанной модернизации по западным лекалам не произошло", — считает Куртов.

По его мнению, американцы поддерживали вооруженную исламскую оппозицию еще в советский период, создали движение талибов. "США должны не просто уйти из Афганистана, но и отчитаться о своей деятельности, поскольку получали мандат ООН", — добавил Куртов.

Как отметил эксперт РИСИ, "США в Афганистане вели себя разнузданно: бомбили мирные кишлаки, нападали на свадьбы, коррумпировали действующее правительство Афганистана".

"Убери американский фактор — и вполне возможно, власти и народ Афганистана сами найдут силы наладить жизнь в своей стране", — считает Куртов. По его мнению, проблемы безопасности в Афганистане также должны помочь решить его ближайшие соседи, имеющие исторические связи с этой страной, и что речь не идет о прямом военном присутствии. Он считает, что жители Афганистана ненавидят иностранный военный контингент.

Куртов также полагает, что Афганистан в последнее время стал рассадником терроризма, а причина заключается в том, что США "одной рукой снабжали оружием радикальных повстанцев, но другой всегда твердили о какой-то серьезной борьбе с ними".

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью газете "Известия" сказал, что считает замену профессиональных военных США на наемников частной военной компании нецелесообразной. Также он заявил, что компания США в исламской республике провалилась, и Москва не видит смысла в нахождении американского контингента в Афганистане. По мнению Куртова, заявление МИД России о выводе американского военного контингента из Афганистана нужно было сделать давно.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

*Террористическая организация, запрещенная в России.