Все проблемы Афганистана связаны с политикой США, считает эксперт

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Все проблемы современного Афганистана связаны с политикой, проводимой Соединенными Штатами, решить их должны исторические соседи Кабула, считает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов.
По словам Куртова, "все проблемы современного Афганистана связаны с политикой США". "Военный контингент США присутствует в Афганистане с конца 2001 года. Никаких успехов ни в стабилизации военно-политической ситуации, ни в обещанной модернизации по западным лекалам не произошло", — считает Куртов.
По его мнению, американцы поддерживали вооруженную исламскую оппозицию еще в советский период, создали движение талибов. "США должны не просто уйти из Афганистана, но и отчитаться о своей деятельности, поскольку получали мандат ООН", — добавил Куртов.
"Убери американский фактор — и вполне возможно, власти и народ Афганистана сами найдут силы наладить жизнь в своей стране", — считает Куртов. По его мнению, проблемы безопасности в Афганистане также должны помочь решить его ближайшие соседи, имеющие исторические связи с этой страной, и что речь не идет о прямом военном присутствии. Он считает, что жители Афганистана ненавидят иностранный военный контингент.
Куртов также полагает, что Афганистан в последнее время стал рассадником терроризма, а причина заключается в том, что США "одной рукой снабжали оружием радикальных повстанцев, но другой всегда твердили о какой-то серьезной борьбе с ними"."Известия" сказал, что считает замену профессиональных военных США на наемников частной военной компании нецелесообразной. Также он заявил, что компания США в исламской республике провалилась, и Москва не видит смысла в нахождении американского контингента в Афганистане. По мнению Куртова, заявление МИД России о выводе американского военного контингента из Афганистана нужно было сделать давно.
США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
*Террористическая организация, запрещенная в России.