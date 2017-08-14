В Хорватии в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек

БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся в понедельник с автомобилем вблизи аэропорта города Вараждин в Хорватии, в результате 24 человека получили травмы разной степени тяжести, сообщила полиция республики.

В аварии участвовало два легковых автомобиля и два пригородных автобуса, наиболее серьезным оказалось лобовое столкновение автобуса марки Setra с легковым автомобилем, после чего тот вылетел в кювет.

"Установлено, что причиной ДТП стало недостаточная дистанция между транспортными средствами. После того, как первый автомобиль резко затормозил, первый автобус врезался в него. Водитель второго автобуса попытался избежать столкновения, выехал на левую полосу и ударил в лоб двигавшийся навстречу автомобиль, который вылетел на обочину", — цитирует издание Jutarnji list заявление полиции Вараждина.

Первоначально появились данные о 13, затем о 15 пострадавших, днем полиция сообщила, что медицинская помощь потребовалась 24 гражданам. Отмечается, что 63-летний водитель легкового автомобиля и 44-летний пассажир оказались от удара заблокированы в машине, оба получили серьезные травмы, однако, жизнь пострадавших находится вне опасности.