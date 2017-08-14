Россия готова оказать Ираку помощь в восстановлении электроснабжения Мосула

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия готова оказать содействие Ираку в восстановлении электроснабжения Мосула, заявил в интервью РИА Новости посол России в Багдаде Максим Максимов.

По его словам, у РФ и Ирака есть обоюдная заинтересованность в том, чтобы Россия участвовала в восстановлении Мосула.

"Город Мосул за время контртеррористической операции, которая длилась более девяти месяцев, был серьезно разрушен. Пострадали как жилые кварталы, так и вся инфраструктура. Сейчас необходимо как можно быстрее восстановить энерго- и водоснабжение, возобновить работу больниц, школ, высших учебных заведений, а главное обеспечить безопасность". — сказал Максимов.

Таким образом, пояснил дипломат, речь идет о создании "нормальных условий", необходимых для того, "чтобы жители города, которые покинули его в период боевых действий – а это порядка 900 тысяч человек, смогли вернуться обратно".

Ссылаясь на данные ООН, посол напомнил, что 15 из 54 кварталов Мосула были почти полностью разрушены, частично — 39. Всего были также уничтожены 32 тысячи домов.

"Восстановить все это — задача не из простых, — подчеркнул Максимов. — И Россия, имеющая давнюю историю экономического взаимодействия с Ираком, могла бы использовать свои возможности и опыт для оказания содействия Ираку в восстановлении некоторых сфер экономики, например, электроэнергетики. Данная отрасль серьезно пострадала в результате действий ИГИЛ и потребуется немало усилий, чтобы ее восстановить".

"Российские организации, думаю, к такой работе готовы", — добавил собеседник агентства.

Власти Ирака 10 июля официально объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле. Операция по освобождению города продолжалась с октября 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Читайте полный текст интервью с Максимом Максимовым >>