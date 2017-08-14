В Венесуэле от ранений, полученных в ходе протестов, скончался человек

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Еще один человек погиб в результате протестов в Венесуэле, сообщает портал Nacional со ссылкой на бывшего мэра муниципалитета Сан Диего Энзо Скарано.

Сообщается, что 16-летний Луис Гильермо Эспиноза Кастильо скончался в воскресенье от ранений, полученных 5 июня в ходе протестов в штате Карабобо на севере страны.

"Я выражаю соболезнования родным Луиса Гильермо Эспинозы, получившего ранение 5 июня", — написал в Twitter Скарано.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.