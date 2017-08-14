США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

СМИ: Обаму предупреждали о "планах РФ подорвать политическую систему США"

14:3314.08.2017
(обновлено: 14:43 14.08.2017)
052712
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент США Барак Обама. Архивное фотоПрезидент США Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Газета Politico со ссылкой на ряд бывших и действующих чиновников пишет, что администрация экс-президента США Барака Обамы получала предупреждения в период с 2014 по 2016 годы от сотрудников служб нацбезопасности о том, что Кремль якобы активизировал разведывательные операции и создает дезинформационные сети, которые могли бы использоваться для подрыва политической системы США, но не верила в возможности РФ это осуществить.

Здание ЦРУ в Вирджинии. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
ЦРУ обвинило Россию в многолетних попытках "подорвать демократию в США"
По данным издания, в 2014 году администрация получила отчет, цитировавший источник из РФ, который говорил о том, что Кремль работает над "дезинформационным оружием", которое может использоваться для вмешательства в западные демократии. По словам осведомленного чиновника, в отчете также приводилась такая цитата источника из РФ: "Вы даже не представляете, насколько обширны эти сети в Европе… и США, Россия проникла в организации средств массовой информации, лоббистские компании, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах". Отмечается, что это заявление источник сделал перед американскими чиновниками в Москве.

Отчет был распространен среди разведывательных агентств, госдепа, Совета нацбезопасности США. Отмечается, что прямого предупреждения об угрозе для выборов в США не было. По словам чиновника, администрация очень быстро отвергла возможность того, что "вторжения РФ" могут достичь США. "Даже если русские и (президент РФ Владимир) Путин имели такие амбиции, то они (чиновники США — ред.) сомневались в их способности это осуществить", — заявил один из чиновников.

Бывшие чиновники из Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что администрация начала в 2014 году получать данные "о дезинформации со стороны РФ и скрытом воздействии на кампании". Тем не менее, они заявили, что не помнят о получении особых предупреждений о "российском вмешательстве в США".

Выборы в 2016 году в США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Трамп заявил, что Россия потратила "много денег" на борьбу с ним
Газета утверждает, что связалась с десятком бывших и действующих чиновников США. По их словам, они почувствовали, что Белый дом и другие ведомства не хотели принимать решительных мер для борьбы с действиями РФ. Бывший представитель Совета нацбезопасности США Нэд Прайс опроверг информацию о том, что администрация недостаточно прислушалась к данным предупреждениям.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена