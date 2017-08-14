СМИ: Обаму предупреждали о "планах РФ подорвать политическую систему США"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Газета Politico со ссылкой на ряд бывших и действующих чиновников пишет, что администрация экс-президента США Барака Обамы получала предупреждения в период с 2014 по 2016 годы от сотрудников служб нацбезопасности о том, что Кремль якобы активизировал разведывательные операции и создает дезинформационные сети, которые могли бы использоваться для подрыва политической системы США, но не верила в возможности РФ это осуществить.

По данным издания, в 2014 году администрация получила отчет, цитировавший источник из РФ, который говорил о том, что Кремль работает над "дезинформационным оружием", которое может использоваться для вмешательства в западные демократии. По словам осведомленного чиновника, в отчете также приводилась такая цитата источника из РФ: "Вы даже не представляете, насколько обширны эти сети в Европе… и США, Россия проникла в организации средств массовой информации, лоббистские компании, политические партии, правительства и вооруженные силы во всех этих местах". Отмечается, что это заявление источник сделал перед американскими чиновниками в Москве.

Отчет был распространен среди разведывательных агентств, госдепа, Совета нацбезопасности США. Отмечается, что прямого предупреждения об угрозе для выборов в США не было. По словам чиновника, администрация очень быстро отвергла возможность того, что "вторжения РФ" могут достичь США. "Даже если русские и (президент РФ Владимир) Путин имели такие амбиции, то они (чиновники США — ред.) сомневались в их способности это осуществить", — заявил один из чиновников.

Бывшие чиновники из Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что администрация начала в 2014 году получать данные "о дезинформации со стороны РФ и скрытом воздействии на кампании". Тем не менее, они заявили, что не помнят о получении особых предупреждений о "российском вмешательстве в США".

Газета утверждает, что связалась с десятком бывших и действующих чиновников США. По их словам, они почувствовали, что Белый дом и другие ведомства не хотели принимать решительных мер для борьбы с действиями РФ. Бывший представитель Совета нацбезопасности США Нэд Прайс опроверг информацию о том, что администрация недостаточно прислушалась к данным предупреждениям.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.