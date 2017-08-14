Конфликт вокруг КНДР грозит ядерной войной, считает глава МИД Германии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не исключил, что конфликт вокруг КНДР может привести к ядерной войне.

Отвечая на вопрос журналиста газеты Märkische Allgemeine Zeitung о том, считает ли он, что опасения по поводу возможной ядерной войны преувеличены, министр сказал: "Она не исключена. Но и война с применением обычного оружия унесет невообразимое число жизней".

Кроме того, Габриэль раскритиковал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель (ХДС), которая поддерживает требования президента США Дональда Трампа к странам НАТО по наращиванию вооружений. Он также отметил, что выборы в бундестаг станут решающими в этом вопросе. "Выборы в конечном счете также определят, останется ли Германия мирной державой или последует за слепыми замыслами Трампа по вооружению", — заявил министр.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что НАТО — устаревшая организация, что вызвало обеспокоенность среди членов альянса. Трамп также назвал несправедливым то, что американцы делают гораздо более серьезный вклад в НАТО, чем любая другая страна. В то же время он признал, что в последнее время страны-члена альянса стали продвигаться к выполнению своих обязательств по доведению оборонных бюджетов до уровня 2% от общего объема ВВП.