В Киеве пообещали проверить соблюдение прав журналиста Муравицкого

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Офис омбудсмена Украины проверит соблюдение прав арестованного житомирского журналиста Василия Муравицкого, заявил РИА Новости в понедельник представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.

Ранее адвокат Муравицкого Андрей Гожый заявил РИА Новости, что защита пожаловалась омбудсмену Украины на давление следствия на свидетелей и допрос подзащитного несмотря его на болезнь.

"Реагирование (на обращение – ред.) будет. Мы можем направить нашего наблюдателя в суд, чтобы следить за соблюдением процессуальных прав", — сказал Чаплыга.

По его словам, также офис омбудсмена намерен проверить условия содержания Муравицкого в СИЗО, соблюдение его прав на защиту и адекватную медицинскую помощь.

СБ Украины 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, однако ее рассмотрение перенесли на 18 августа.