Сенатор Рубио усилил охрану после сообщений о планах покушения на него

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Американский сенатор и бывший кандидат на пост президента страны Марко Рубио усилил охрану после сообщений о планах покушения на свою жизнь, сообщает телеканал Fox News.

Ранее газета Miami Herald сообщила, что в прошлом месяце министерство внутренней безопасности США отправило уведомление ряду правоохранительных органов, в котором говорилось о "заговоре с целью убийства Рубио".

Телеканал отмечает, что сенатор-республиканец уже появлялся с усиленной охраной, как в Вашингтоне, так и в Майами.

СМИ предполагали, что за планами покушения мог стоять первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, с которым публично враждовал Рубио. В ходе заочной перепалки политики обвиняли друг друга в причастности к наркоторговле.