В США не исключают военного решения для урегулирования ситуации вокруг КНДР

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что для урегулирования ситуации вокруг КНДР Вашингтон "готовит варианты военных решений в случае, если подход экономического и дипломатического давления потерпит неудачу", передает в понедельник агентство Ренхап.

Согласно его данным, такое заявление Данфорд сделал в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Сеуле в Сеуле. При этом глава КНШ США подчеркнул, что невоенное решение кризиса на Корейском полуострове является приоритетным для американских властей.

"Главная цель ВС США — поддерживаться дипломатическое и экономическое давление со стороны правительства США на КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова. В настоящее время готовятся варианты военных решений в случае, если эти попытки провалятся", — указал Данфорд.

Он также отметил необходимость "тесных консультаций между США и Южной Кореей для выработки мер противодействия" КНДР в рамках американо-южнокорейского альянса. "Мы намерены тесно сотрудничать с Южной Кореей и надеемся, что все стороны смогут разрешить ситуацию без военных действий", — добавил Данфорд.

На прошлой неделе Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. При этом северокорейская сторона предупредила, что выпущенные ракеты могут пролететь над четырьмя западными и юго-западными префектурами в Японии: Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю, а также Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Ранее глава министерства обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что власти считают "чрезвычайно малой" вероятность того, что КНДР нанесет ракетный удар в районе острова Гуам, где расположены военные объекты США.