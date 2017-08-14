ЕК не обсуждает возможность поддержки фермеров в связи с "яичным кризисом"

БРЮССЕЛЬ, 14 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия на данный момент не рассматривает возможность оказания европейским фермерам финансовой поддержки в связи с так называемым яичным кризисом, сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнительной коллегии Евросоюза.
"На данный момент вопрос об оказании фермерам финансовой поддержки не рассматривается. Сначала надлежит оценить масштаб всей ситуации и ущерб от нее", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о созыве 26 сентября в Брюсселе встречи профильных министров и представителей национальных контролирующих органов в связи с поступлением в торговые сети стран ЕС зараженных инсектицидом куриных яиц.
Цель совещания — обсудить ситуацию и меры повышения эффективности системы ЕС по оповещению о мошенничестве с продовольственными товарами и о ситуации с безопасностью продовольственной сети.
В среду министр здравоохранения Бельгии Дени Дюкарм заявил, что о заражении яиц фипронилом голландским властям было известно еще в ноябре 2016 года, однако они не информировали об этом партнеров по ЕС. Амстердам категорически отверг обвинения в свой адрес. Нидерланды — ведущий экспортер яиц в Евросоюзе и второй в мире после США.
К расследованию скандала подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов. В четверг власти Нидерландов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к делу, а полиция Бельгии провела обыски на 12 предприятиях, специализирующихся на услугах дезинфекции и применяющих инсектицид фипронил.
Как утверждает ряд экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе.