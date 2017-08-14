Антикоррупционное агентство Украины изучит декларации Порошенко

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на одном из ближайших заседаний рассмотрит вопрос о проверке ежегодной декларации президента Украины Петра Порошенко, сообщил в понедельник на брифинге замглавы первого отдела департамента финансового контроля ведомства Аркадий Сесемко.

"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний", — приводит слова Сесемко украинское информагентство " УНН ".

В конце июля Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что не нашло нарушений в электронной декларации премьера Украины Владимира Гройсмана, в отличие от деклараций главы МИД и вице-премьера.

В рамках борьбы с коррупцией на Украине проверяют декларации чиновников. Ранее НАПК утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности.