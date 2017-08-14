В Армении на озере Севан утонул российский солдат

ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Солдат российской военной базы, дислоцированной в Армении, утонул на озере Севан, сообщила РИА Новости советник главы СК Армении Сона Трузян.

"В воскресенье из медцентра города Севан поступил сигнал, что к ним доставлено тело военнослужащего-контрактника российской военной части, 1997 год рождения. Выяснилось, что он с сослуживцами в тот же день отправился на отдых на озеро Севан", — сказала Трузян.

По ее словам, военнослужащий утонул на озере близ села Норашен.

"Обстоятельства выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказали в СК.