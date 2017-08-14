Халифа Хафтар заявил, что Ливия настроена на развитие отношений с Россией

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что настроен на развитие отношений с Россией во всех областях.
По словам Хафтара, на встрече он намерен обсудить развитие событий в Ливии, которые отличаются "высокой степенью кризисности".
"Россию с нашей страной связывают крепкие исторические отношения, и мы рассчитываем и далее развивать партнёрство с вами", — добавил командующий.
Хафтар также поблагодарил Лаврова за ту позицию, которую РФ занимает в отношении Ливии на международных площадках.