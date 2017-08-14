Халифа Хафтар заявил, что Ливия настроена на развитие отношений с Россией

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с Сергеем Лавровым. 14 августа 2017

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что настроен на развитие отношений с Россией во всех областях.

"С нашей стороны подтверждаем наш принципиальный настрой на дальнейшее развитие уз дружбы и отношений сотрудничества во всех областях", — заявил Хафтар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Хафтара, на встрече он намерен обсудить развитие событий в Ливии, которые отличаются "высокой степенью кризисности".

"Россию с нашей страной связывают крепкие исторические отношения, и мы рассчитываем и далее развивать партнёрство с вами", — добавил командующий.

Хафтар также поблагодарил Лаврова за ту позицию, которую РФ занимает в отношении Ливии на международных площадках.