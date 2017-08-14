Среди погибших при атаке на кафе в Буркина-Фасо числится гражданин Франции

Раненная женщина на земле после нападения боевиков на ресторан в Уагадугу, Буркина-Фасо. 14 августа 2017

Раненная женщина на земле после нападения боевиков на ресторан в Уагадугу, Буркина-Фасо. 14 августа 2017

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Гражданин Франции погиб в результате нападения на кафе в столице Буркина-Фасо Уагадугу, передает в понедельник телеканал BFMTV.

Погибшему было около 60 лет, он проживал в Уагадугу.

Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали не менее 18 человек.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Власти начали расследование инцидента.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министра связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщало, что силы безопасности страны ликвидировали троих напавших. Ранее он также заявил, что не исключает, что нападение могло быть терактом.