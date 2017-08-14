Россия поддерживает политическое урегулирование в Ливии, заявил Лавров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия поддерживает тенденцию по активизации процессов политического урегулирования в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с командующим Ливийской национальной армией, маршалом Халифой Хафтаром.
После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи правит Переходный национальный совет, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара, которая ведет затяжную войну с исламистами.