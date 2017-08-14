Россия поддерживает политическое урегулирование в Ливии, заявил Лавров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия поддерживает тенденцию по активизации процессов политического урегулирования в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с командующим Ливийской национальной армией, маршалом Халифой Хафтаром.

"К сожалению, продолжает оставаться ситуация в Ливии непростой, на вашей родине экстремистская угроза не преодолена. Хотя мы знаем о тех действиях, которые предпринимаются и активно поддерживаем наметившуюся тенденцию к активизации процессов политического урегулирования, полноценного восстановления государственности вашей страны", — заявил Лавров, открывая встречу с Хафтаром.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи правит Переходный национальный совет, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара, которая ведет затяжную войну с исламистами.