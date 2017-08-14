Переговоры по ситуации в Ливии должны проходить на базе ООН, считает Лавров

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Все посреднические усилия по урегулированию в Ливии должны вестись на базе ООН, при этом Россия придерживается принципиальной позиции, что ключевые фигуры в Ливии должны сами договориться о будущем страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с командующим Ливийской национальной армией, маршалом Халифой Хафтаром.

"Нам кажется, что сейчас на политическом фронте очень важно все посреднические идеи и усилия концентрировать на деятельности на базе деятельности Организации Объединённых Наций", — заявил Лавров на встрече с Хафтаром.

По словам Лаврова, такую деятельность в Москве видят "не как нацеленную на выработку рецептов, а как способствующую созданию максимально благоприятных условий для диалога между ключевыми деятелями в Ливии, для того, чтобы они сами договаривались о будущем своей страны".

"Это наша принципиальная позиция", — подчеркнул министр.