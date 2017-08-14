Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на трассе Анкара-Конья в Турции, сообщило посольство РФ в этой стране.

Ранее турецкая газета Daily Sabah сообщила, что по меньшей мере три человека погибли, еще множество людей пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. По данным издания, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

"По данным компетентных органов, в ДТП с перевернувшимся пассажирским автобусом на трассе Анкара-Конья россияне не пострадали", — говорится в сообщении посольства.

LATEST — At least 3 dead, injuries reported after bus carrying passengers overturns on Ankara-Konya highwayhttps://t.co/Wu9MfTbfqp — DAILY SABAH (@DailySabah) 14 августа 2017 г.

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