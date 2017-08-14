Российская поэтесса Ирина Астахова выступила в Одессе, несмотря на угрозы

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Российская поэтесса Ирина Астахова выступила в Одессе, несмотря на запугивания со стороны радикалов, сообщает местное интернет-издание "Думская".

Публикация от Ах Астахова (@ah_astakhova) Авг 11 2017 в 4:36 PDT

Творческий вечер Астаховой прошел в воскресенье вечером в восстановленном после пожара клубе "Пляжник". Владельцы заведения проигнорировали угрозы экс-лидера одесской экстремистской организации "Правого сектора"* Сергея Стерненко, который призвал запретить Астаховой въезд на Украину, поскольку летом 2015 года она побывала в Крыму.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Стерненко грозился сорвать концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, который запланирован на 3 сентября, из-за ее выступлений в России. В связи с этим глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов призвал отменить концерт.

В мае в Одессе уже срывали концерт Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. В свою очередь украинский певец Иван Дорн из-за угроз радикалов отменил концерт в Одессе, запланированный на 9 июня.

* Организация запрещена в России