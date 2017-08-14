Турецкий полицейский погиб при нападении предполагаемого боевика ИГ*

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Предполагаемый боевик террористической группировки "Исламское государство"*, вооруженный ножом, напал на полицейского в Стамбуле, сотрудник правоохранительных органов от полученных ранений скончался, сообщает газета Hürriyet.

Нападение произошло в воскресенье вечером при транспортировке предполагаемого боевика ИГ* в полицейское отделение. Ранее правоохранительные органы задержали его по подозрению в подготовке теракта. После нападения предполагаемый боевик был ликвидирован.

Накануне стало известно, что власти Турции задержали на юго-востоке страны троих мужчин, подозреваемых в убийствах по заданию ИГ. По версии следствия, боевики прибыли из сирийской Ракки и планировали нападения на людей, которые действовали против террористической группировки.

*Террористическая организация, запрещена в России