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В мире

Пестрые нерпы, гид Коля и монументы вождям: зачем ехать в КНДР

10:3614.08.2017
(обновлено: 11:03 14.08.2017)
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© РИА Новости / Леонид КозловМонумент вождям Ким Ир Сену и Ким Чен ИруМонумент вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру
© РИА Новости / Леонид Козлов

РАДЖИН/ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости, Светлана Задера. Регулярный рейс теплохода Man Gyong Bong в мае связал северокорейский порт Раджин с Владивостоком. Теперь туристы могут по морю добраться в КНДР, где могут не только посетить особую экономическую зону Расон, но и посмотреть местные достопримечательности, подняться на гору Сахян и увидеть памятники северокорейским вождям.

Корреспондент РИА Новости съездила на теплоходе в Расон и узнала, что и как в КНДР показывают туристам, какие сувениры можно там купить и почему нельзя выбрасывать привезенные с собой журналы.

Северокорейский теплоход

Вид с горы Сахян
© Фото : Марина Огнева
Неделя без связи: первые туристы из России рассказали о поездке в КНДР
Особая экономическая зона Расон была образована в 1991 году на границе с Китаем и Россией. Она состоит из двух городов — Раджина и Сонбона. КНДР активно привлекает инвестиции из Китая в эту зону, в основном для строительства отелей. В Расоне действует безвизовый режим для иностранцев — это одна из причин того, почему поездка сюда обходится дешевле путешествий в другие города КНДР.

Российским туристам после запуска регулярного рейса на теплоходе стали доступны пятидневные туры в Расон, цена за который составляет 27 тысяч рублей. Теплоход выходит из порта Владивостока каждую пятницу вечером и на следующее утро прибывает в Раджин, путь занимает около 12 часов.

Весь персонал на судне — северокорейцы, которые почти не говорят по-русски и часто объясняются с туристами жестами. Большинство табличек на теплоходе тоже на корейском. В ресторане кормят блюдами корейской кухни и наливают известное местное пиво "Тэдонган".

Северокорейские таможенники досматривают прибывших туристов в помещении, которое в обычное время используется как бар. Из специализированной техники — только ручной металлоискатель. Сумки проверяют вручную, однако в каждый пакет не заглядывают.

При въезде таможенники описывают всю технику и бумажную продукцию, которую туристы привезли с собой. В специальный список попадают фотоаппараты, планшеты, телефоны и флешки, а также даже книги и журналы с указанием количества страниц. Все эти вещи нужно будет предъявить при выезде из страны, поэтому журнал, даже прочитанный, выбрасывать нельзя.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраВид из гостиницы "Раджин"
© РИА Новости / Светлана Задёра
Вид из гостиницы "Раджин"

"Если с вами что-то случится, об этом узнает весь мир"

Вид на Пхеньян. Архивное фото
© Flickr / comradeanatolii
Туристы смогут осмотреть столицу КНДР с высоты птичьего полета
"Нас зовут Карина и Коля", — приветствуют туристов гиды. Свои настоящие корейские имена они не говорят, просят называть их русскими аналогами. Коле 27 лет, он окончил училище иностранных языков, потом колледж и университет иностранных языков в Пхеньяне, затем Трудовая партия Кореи направила его работать с туристами в Расоне. Карине — 35, она раньше была учительницей, но потом по распоряжению партии тоже начала работать с туристами.

Гиды сопровождают группу во время всех экскурсий, поездок в магазины, завтраков, обедов и ужинов. Самостоятельно выйти в город без гида нельзя. Специально для группы выделяется автобус с водителем, который ждет туристов после каждой экскурсии. Карина объясняет, что такое внимание связано не со страхом, что туристы увидят или сфотографируют что-то запрещенное, а с заботой о самих туристах. "Если с туристами что-то случится, об этом напишут все СМИ, весь мир будет говорить об этом", — объясняет она.

В Северной Корее есть один сотовый оператор, который предоставляет связь абонентам только в этой стране. Поэтому сим-карты иностранных сотовых операторов в КНДР не работают. Впрочем, по словам гидов, иностранцы могут купить их сим-карту в магазине и пользоваться мобильной связью. В Северной Корее продаются китайские смартфоны, но мобильный интернет пользователям недоступен. Новости жители узнают из газет, радио и телевидения.

Иностранцам в КНДР запрещено фотографировать местное население без разрешения гидов, за исключением специально подготовленных для общения с туристами корейцев. Также иностранцам запрещено покупать и вывозить из страны местную валюту — северокорейскую вону. Гости КНДР могут расплачиваться китайскими юанями, американскими долларами и евро.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраГостиница "Император"
© РИА Новости / Светлана Задёра
Гостиница "Император"

Остров с тюленями и самый дорогой отель

Одну ночь российские туристы проводят в "Расоне" — новом отеле в центре Раджина. В нем просторные трехместные номера с плазменными телевизорами, музыкальными центрами и водонагревателями. Все новое, правда, не работает, поэтому туристам приходится мыться холодной водой. При этом сами электрические розетки исправны, от них можно зарядить телефон.

Утром группу везут на одну из главных местных достопримечательностей — остров Пипха, на котором обитают ларги — пестрые нерпы. Туристов привозят к старому деревянному пирсу, откуда два маленьких теплохода почти каждые пять минут отплывают к каменным рифам острова. Экскурсия до них и обратно занимает примерно полчаса. Рядом с пирсом расположена небольшая база отдыха с сувенирными магазинами, лавочками с мороженым и кафе с живыми морепродуктами.

В сувенирных лавках продается деревянная посуда, украшения из камня, лекарства и опять-таки морепродукты. Деревянную тарелку можно купить примерно за 500 рублей, браслет из камня — за 1,3 тысячи рублей, полтора килограмма сушеного трепанга — за 16 тысяч рублей.

Рядом с островом Пипха на берегу моря стоит самый дорогой отель в Раджине — "Император". Гиды рассказывают, что в его строительство вложился известный актер Джеки Чан. В отель туристов также ведут на экскурсию: рассказывают, что он пользуется популярностью у туристов из Китая, иногда приезжают и русские. В среднем номер обойдется почти в 9 тысяч рублей за ночь. В отеле есть рестораны, магазины, бассейн, бар, тренажерный зал и небольшое казино, в котором стоят только столы для покера.

"Можно посетить сауну, она работает с шести вечера до четырех утра. Еще здесь есть специальный массаж, но это только для мужчин", — переводит гид рассказ представителя отеля, который не стал пояснять, почему туда закрыт вход для женщин.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраОстров Пипха и каменные рифы, где живут ларги
© РИА Новости / Светлана Задёра
Остров Пипха и каменные рифы, где живут ларги

За забор ходить нельзя

Пограничный район Северной и Южной Кореи в водах Желтого моря. Архивное фото
© AFP 2017 / Kim Jae-Hwan
Житель КНДР ночью переплыл по морю в Южную Корею
После экскурсии группу привозят в небольшой трехэтажный отель "Золотой берег" на побережье, территория которого огорожена забором.

С одной стороны отеля — лес и недостроенный искусственный водопад. С другой — рисовые поля и несколько крестьянских домов. Через забор можно увидеть кореянок, которые пасут коров и стирают вещи в реке. С третьей — рыбацкая деревня, в море несколько маленьких деревянных лодок. Иногда на берегу играют дети. Если туристы близко подходят к забору, местные оставляют свои дела и начинают наблюдать за ними.

"За забор ходить нельзя, военные могут вас неправильно понять", — предупреждает Коля. На территории отеля, и правда, находятся люди в камуфляже, которые следят за порядком.

Туристов селят в трехместные номера с видом на море. В распоряжении туристов ресторан и зал с бильярдным столом. В отелях, как в кафе и ресторанах, куда водят туристов, местное телевидение не включают, вместо него ставят российские фильмы или записи концертов и ледовых шоу. При этом фильмы из России показывают с корейскими субтитрами.

В воскресенье — единственный выходной в КНДР — на пляж перед гостиницей приезжают жители Раджина и китайские туристы.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраГостиница "Золотой берег"
© РИА Новости / Светлана Задёра
Гостиница "Золотой берег"

Деревья в стеклянных колбах

Остров Гуам. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Егорова
Гуам хочет использовать угрозы КНДР для привлечения туристов
Гора Сахян в окрестностях Раджина — еще одна важная достопримечательность, которую показывают туристам. Здесь во время Второй мировой войны корейские партизаны оказывали сопротивление японской армии.

Подняться на гору можно по благоустроенной каменной тропе. По пути туристы проходят мимо поляны с деревьями, которые закрыты стеклянными колбами и брезентовыми чехлами. Для северокорейцев эти деревья – национальное достояние, объясняют гиды. На деревьях написаны революционные лозунги, увидеть которые можно только в праздничные дни. Школьники и жители города приходят к этим деревьям как к памятникам, чтобы отдать дать уважения своим предкам.

Гиды рассказывают, что несколько лет назад во время пожара в лесу военные защищали стволы этих деревьев своими телами. Тогда погибли больше десяти человек, а выжили только двое. Могилы погибших сейчас находятся в Пхеньяне.

На вершине горы — смотровая площадка с памятником. "Великий вождь товарищ Ким Ир Сен в июне 1945 года вместе товарищем Ким Чен Сук поднимались на эту гору Сахян и встретили руководителей народного вооруженного отряда этого района. От них он (Ким Ир Сен – ред.) узнал о состоянии врага и дал план освобождения нашего города", — переводит Коля надпись на памятнике.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраВид с горы Сахян
© РИА Новости / Светлана Задёра
Вид с горы Сахян

Рыбацкая деревня

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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США уведомили турфирмы о запрете поездок в КНДР
В Раджине сохранили место, где раньше стояла одна из первых рыбацких деревень. От всего селения там осталось только два дома: рыбака и крестьянина, который занимался сельским хозяйством. Эти дома показывают туристам столько снаружи, так как в них живут обычные семьи. Сейчас эти семьи не занимаются рыболовством или сельским хозяйством. Огороды перед домом сменили клумбы, лодок тоже нет.

"С 1950 по 1953 год наши крестьяне могли заниматься только сельским хозяйством, но не могли ловить рыбу. Сейчас тут живут потомки рыбака. Полководец Ким Чен Ир посещал этот дом. Сам открывал двери и узнавал ситуацию в этой семье", — гласит надпись на доме рыбака. Рядом с домами еще одна достопримечательность — источник, из которого пил Ким Чен Ир.

"Рыбаки жили на широкую руку, — объясняет Карина. — Внешне дом и пристройка у потомков рыбаков имеют больше красивых деталей, например, крышу в азиатском стиле".

© РИА Новости / Светлана ЗадёраДомик рыбака и пристройка
© РИА Новости / Светлана Задёра
Домик рыбака и пристройка

Подарки для детского театра

Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Власти КНДР запретили жителям называть детей Ким Чен Ыном
На центральной площади Раджина стоит высокий монумент вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. "Высота этого памятника равна уважению нашего народа к великим вождям", — объясняет Коля. Возле памятника лежит пара десятков искусственных букетов. "Все положили сегодня", — сообщает гид.

Гиды выстраивают группу в ряд перед памятником. Это самая торжественная часть экскурсионной программы. Мобильные телефоны или планшеты придется убрать: фотографировать можно только на фотоаппарат, а памятник должен быть в кадре в полный рост.

Рядом с памятником вождям — городской театр, почти каждый день там проходят выступления детских творческих коллективов. Это обязательная часть туристической программы. Билет на концерт входит в стоимость тура, но детям нужно обязательно привезти подарки, об этом предупреждают еще в России.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраСеверокорейские сувениры
© РИА Новости / Светлана Задёра
Северокорейские сувениры

"Если вы не привезли подарки с собой, можете купить их в магазине прямо в театре", — советует Коля перед концертом.

В концертном зале собирается около 500 зрителей, в основном туристы из Китая. Выступают дети от четырех до семи лет. Они поют, танцуют, показывают акробатические номера. После концерта дети выстраиваются в несколько рядов на сцене для фотографирования с туристами.

Привезенные подарки детям в руки давать нельзя, гости складывают их за шторку на сцене. "Нельзя фотографировать, удали", — говорит Карина туристу, решившему сфотографировать гору подарков.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраДети после выступления
© РИА Новости / Светлана Задёра
Дети после выступления

"У нас очень сознательные люди"

Военнослужащие в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Более трех миллионов граждан КНДР решили добровольно вступить в армию
Рынок в Раджине — единственный в КНДР, куда пускают туристов. Он начинает работу только в три часа дня и заканчивает в восемь часов вечера. Но уже за несколько часов до открытия вокруг него собирается толпа местных жителей. Фотографировать на рынке нельзя, поэтому гиды просят оставить всю технику в автобусе.

"Даже если вы осторожно сфотографируете, жители увидят это и скажут. У нас очень сознательные люди, они понимают, что так делать нельзя", — объясняет Карина.

Рынок состоит из нескольких кирпичных зданий: в одном можно найти все принадлежности для дома — от вешалок до бытовой техники, во втором — только продукты. В продаже фрукты, овощи, мясо, молочные продукты. Можно найти американскую колу и масло российского производства. Продаются также северокорейские сладости: большой пакет конфет можно купить на 15 юаней (130 рублей), это дешевле, чем в магазине. С продавцами можно торговаться. Здесь же продают свою продукцию местные повара. Можно купить кимчи, печенье в форме косички, рисовые булочки с черной сладкой начинкой.

Между двумя зданиями — ряд магазинчиков. Здесь продается сантехника, китайские светильники, надувные круги для плавания. На рынке также можно найти значки, магниты, марки, серебряные монеты с государственной символикой КНДР, их можно купить туристам. Есть и агитационные плакаты: с северокорейским флагом и ракетами, направленными на США. Но значки с изображением северокорейских вождей туристам не продают — они являются официальными атрибутами партии, и их могут носить только граждане КНДР. Зато в книжных магазинах можно купить выпуск местного журнала "Корея". В магазине поставят на него печать, которая нужна для таможни.

Туристов привозят в порт за несколько часов до отбытия теплохода. Таможенники проверяют все вещи, купленные сувениры, отдельно просят сдать технику и флешки, проверяют все фотографии на смартфонах. Если турист сфотографировал что-то запрещенное, фотографии обязательно удалят.

Обратная дорога занимает все те же 12 часов. Теплоход Man Gyong Bong возвращается во Владивосток рядом с угольным портом "РасонКонТранс" –-это самый большой в Расоне совместный русско-корейский бизнес. Через час пути уже не будет видно земли, но рядом появятся судна — это северокорейцы ловят кальмаров. Ночью на каждом судне загорается яркая лампа, которая приманивает моллюсков. Еще через три часа на горизонте станет видно Хасанский район Приморья. Вместе с ним появится мобильная связь и слабый интернет.

© РИА Новости / Светлана ЗадёраМагазин искусственных цветов
© РИА Новости / Светлана Задёра
Магазин искусственных цветов
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