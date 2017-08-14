Власти Лиссабона уточнили число пострадавших при взрыве в жилом доме

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Два француза и два гражданина Германии пострадали в результате предполагаемого взрыва газа в португальской столице Лиссабоне, сообщает телеканал BFMTV.

Заместитель мэра Лиссабона Карлуш Кастру заявил, что, по уточненным данным, при взрыве были ранены пять человек, а не шесть, как сообщалось ранее.

Инцидент произошел в Алфаме – старейшем историческом районе Лиссабона, популярном среди туристов. Квартиру, где прогремел взрыв, снимала пара из Германии. Они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие граждане Франции в момент взрыва проходили мимо дома.

После взрыва в доме начался пожар. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.

Lisbonne: deux Français blessés dans une explosion dans un immeuble https://t.co/HRuuhaPVdH pic.twitter.com/mGkD6AV6Tk — BFMTV (@BFMTV) 14 августа 2017 г.

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