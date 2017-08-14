В ДНР заявили, что силовики нарушили перемирие в Донбассе 55 раз за сутки

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Украинские силовики 55 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки ВС Украины 55 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населённого пункта республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, огонь по населенным пунктам велся из артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрелов со стороны ВСУ в Докучаевске повреждения получил дом по улице Ватутина. В Коминтерново сгорел дом по улице Ахматовой", — добавили в оперативном командовании.