На серере Индии жертвами наводнения стали не менее 16 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг – РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли, пятеро пропали без вести за последние сутки в результате вызванных дождями наводнений на севере Индии, сообщили РИА Новости в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям (NDMA).

В штате Ассам погибли 10 человек. "Десять человек погибли за последние сутки. Это информация по состоянию на 13 августа. Всего с марта в штате в результате наводнений погибли 99 человек", — сообщил представитель регионального офиса NDMA.

По его словам, стихия затронула 21 из 33 округов штата. В зоне бедствия оказались 2,2 миллиона человек. Региональные власти установили 678 временных палаточных городков, в которых на настоящий момент остается 183 тысячи человек.

В другом северном штате Уттаракханд погибли еще шесть человек. Штат граничит с Непалом, где в конце прошлой недели в результате сильных дождей погибли 58 человек.

"Вчера было два инцидента в пограничных с Непалом районах. Шесть человек погибли, пятеро пропали без вести", — заявили в офисе NDMA в Уттаракханде.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.