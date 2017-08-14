Глава комитета начштабов ВС США поддерживает дипрешение по КНДР

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон нацелен на дипломатическое решение кризиса вокруг КНДР, но военные разрабатывают различные варианты на случай необходимости, пишет газета Wall Street Journal.

"Как военачальник я должен быть уверен, что у президента есть жизнеспособные военные варианты на случай провала кампании по повышению дипломатического и экономического давления", — заявил Данфорд во время визита в Южную Корею.

"Хотя эти варианты разрабатываются, мы учитываем последствия их выполнения и в связи с этим ощущаем еще большую неотложность и хотим убедиться, что делаем абсолютно все возможное, чтобы поддержать подход госсекретаря (США Рекса) Тиллерсона", — добавил он.

В воскресенье Данфорд прибыл в Южную Корею. Как сообщало агентство Рёнхап, помимо встречи с президентом этой страны Мун Чжэ Ином, у американского военачальника были запланированы переговоры с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му и председателем объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил Ли Сун Чжином.

Визит Данфорда проходит на фоне обострения отношений между США и КНДР, однако источник Рёнхап утверждает, что поездка запланирована давно и не стала неожиданностью. Вместе с тем на переговорах с южнокорейскими военными Данфорд намерен обсуждать именно ситуацию вокруг КНДР.

По данным Рёнхап, после Южной Кореи 14 августа Данфорд должен отправиться в Китай.

Северная Корея опасается угрозы со стороны Америки и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.