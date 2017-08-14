Посольство Франции в Буркина-Фасо связалось с его властями из-за ЧП с кафе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посольство Франции в Буркина-Фасо поддерживает постоянный контакт с местными властями в связи с нападением на кафе, в результате которого погибли 17 человек, говорится в коммюнике французского МИД.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министра связи Буркина-Фасо Реми Данджину сообщало, что силы безопасности страны ликвидировали троих напавших на кафе Уагадугу. Ранее он также заявил, что не исключает, что нападение могло быть терактом.

"Наше посольство получает информацию о ситуации благодаря постоянному контакту с местными властями", — говорится в коммюнике министерства. Франция также выражает свои соболезнования семьям погибших и пострадавших. Кроме того, гражданам Франции рекомендуется избегать район, где произошел инцидент.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения. Власти начали расследование инцидента.