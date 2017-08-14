В Буркина-Фасо допустили, что нападение на кафе может являться терактом

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину не исключает, что нападение на кафе, в результате которого погибли 17 человек, могло быть терактом, передает африканское подразделение радиостанции RFI.

"В ситуации, в которой мы находимся, нельзя исключать террористическую атаку", — сказал Данджину.

Трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21.30 по местному времени (00.30 мск) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка. Жертвами нападения стали 17 человек, 8 получили ранения. Власти начали расследование инцидента.