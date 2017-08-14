Пострадавший в Шарлоттсвилле осудил власти за разрешение провести митинг

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

Раненым оказывают помощь после того, как автомобиль наехал на людей в американском городе Шарлоттсвилль

ШАРЛОТТСВИЛЛЬ (США), 14 авг — РИА Новости. ДеАндре Харрис (DeAndre Harris), пострадавший в результате инцидентов в американском Шарлоттсвилле, осуждает местные власти, которые позволили националистам провести митинг.

"Не позволяйте таким людям приходить в город, этот город мог пропасть прошлой ночью. Можно только осуждать людей, которые позволили им (националистам — ред.) прийти сюда", — сказал Харрис РИА Новости.

Харрис получил серьезные ранения в ходе протеста в субботу: травму головы, множество порезов и синяков на ногах, перелом запястья. "Я думал, я умру", — сказал молодой человек.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов в городе погиб один человек и пострадали еще 34.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 до 6 тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".