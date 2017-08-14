МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо мог планировать покушение на американского сенатора Марко Рубио, который нередко критиковал правительство Венесуэлы, сообщает газета Miami Herald.
Как пишет газета, в уведомлении говорилось, что для этого Кабельо мог связаться "с некими мексиканскими гражданами".
В свою очередь газета Politico отмечает, что Кабельо мог начать обсуждать сбор средств для убийства Рубио.
Сенатор и посольство Венесуэлы в Вашингтоне от комментариев воздержались.