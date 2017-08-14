СМИ: венесуэльский политик мог готовить покушение на американского сенатора

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо мог планировать покушение на американского сенатора Марко Рубио, который нередко критиковал правительство Венесуэлы, сообщает газета Miami Herald.

Как пишет газета, в прошлом месяце министерство внутренней безопасности США отправило уведомление ряду правоохранительных органов, в котором говорилось о "заговоре с целью убийства Рубио". При этом, отмечалось, что более конкретной информации о покушении на Рубио получить не удалось.

Как пишет газета, в уведомлении говорилось, что для этого Кабельо мог связаться "с некими мексиканскими гражданами".

В свою очередь газета Politico отмечает, что Кабельо мог начать обсуждать сбор средств для убийства Рубио.

Сенатор и посольство Венесуэлы в Вашингтоне от комментариев воздержались.